香港又一城警民衝突多人傷 便衣警員拘多人（視頻）

香港九龍塘有便衣警員在又一城商場內拘捕多人,警方指期間有人襲警及搶犯,警員揮警棍還擊,多人受傷,防暴警察又在商場內發射胡椒球彈槍。

又一城商場週日下午兩時後,有黑衣人到美心旗下的餐廳噴漆,約4時半,在商場L1樓層,數名便衣警員拿著警棍,圍住一名青年,後來再多一名少女大批人圍住起哄。

一名白衣男子突然推向警員,試圖拉走女生,之後有黑衣人加入,便衣警員多次揮棍打向人,被制服的男女一度不見了。警員與黑衣人糾纏到角落,試圖拉住一個黑衣男子,他逃脫 ,有警員面部流血。

之後數名警員將原先制服的男子,押到一處走廊,有人繼續指罵,亦有多名蒙面警員制服多一名黑衣男子。

防暴警察增援,向在場人士舉胡椒噴劑,有男人頭破血流,衫褲與之前與便衣警員打鬥的男人相似,起初由義務急救員治理,其後救護員到場為他包紮。

商場多處都有人被制服,坐在地上,逐一被搜身、查問,之後被押走。

下午5時許,防暴警員要求在場市民離開,施放胡椒噴劑,又在扶手電梯上追趕戴口罩的人,期間有揮棍。

至下午5時半,商場中庭仍有人聚集,在高一層戒備的警員突然發射多發胡椒球彈 ,地上有胡椒球彈及白色粉末,有人不適嘔吐,由義務急救員帶走,15分鐘後又一城廣播,指因安全理由提早關閉商場。

晚上有3名救護員到又一城,在商場職員引領下,逐層視察廁所及走火通道,全程讓傳媒拍攝,未有發現傷者。

消防處指晚上10時許接報,又一城有人不適,派人到場搜查。

