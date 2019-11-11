香港又一城警民衝突多人傷 便衣警員拘多人（視頻）

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香港九龍塘有便衣警員在又一城商場內拘捕多人，警方指期間有人襲警及搶犯，警員揮警棍還擊，多人受傷，防暴警察又在商場內發射胡椒球彈槍。

又一城商場週日下午兩時後，有黑衣人到美心旗下的餐廳噴漆，約4時半，在商場L1樓層，數名便衣警員拿著警棍，圍住一名青年，後來再多一名少女大批人圍住起哄。

一名白衣男子突然推向警員，試圖拉走女生，之後有黑衣人加入，便衣警員多次揮棍打向人，被制服的男女一度不見了。警員與黑衣人糾纏到角落，試圖拉住一個黑衣男子，他逃脫 ，有警員面部流血。

之後數名警員將原先制服的男子，押到一處走廊，有人繼續指罵，亦有多名蒙面警員制服多一名黑衣男子。

防暴警察增援，向在場人士舉胡椒噴劑，有男人頭破血流，衫褲與之前與便衣警員打鬥的男人相似，起初由義務急救員治理，其後救護員到場為他包紮。

商場多處都有人被制服，坐在地上，逐一被搜身、查問，之後被押走。

下午5時許，防暴警員要求在場市民離開，施放胡椒噴劑，又在扶手電梯上追趕戴口罩的人，期間有揮棍。

至下午5時半，商場中庭仍有人聚集，在高一層戒備的警員突然發射多發胡椒球彈 ，地上有胡椒球彈及白色粉末，有人不適嘔吐，由義務急救員帶走，15分鐘後又一城廣播，指因安全理由提早關閉商場。

晚上有3名救護員到又一城，在商場職員引領下，逐層視察廁所及走火通道，全程讓傳媒拍攝，未有發現傷者。

消防處指晚上10時許接報，又一城有人不適，派人到場搜查。

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