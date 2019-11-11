灣區警方搗破電子產品犯罪集團 匪徒涉搶手機賣到海外

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警方在東灣Hayward市搗破一個全灣區最大的電子產品犯罪集團，該集團表面上是一間手機鋪，實際上是搶劫手機，再將它們賣到海外。

Mission Boulevard一幢看似平凡的商業大廈，原來隱藏了一個犯罪集團，疑犯透過這間名為Torspin Wireless的手機鋪，以及另外包括在南加州的多處地點，將價值近100萬元偷回來的手機運出海外。

多個警方部門合作，拘捕了十幾人，公佈了其中4人的身份。

這個集團會同劫匪合作，搶劫零售店的送貨車，偷走一箱箱的手機，警方在搜獲過程中發現匪徒有槍，以及35萬元的現金。

警方憑其中一名匪徒在Pleasant Hill作案時所留下的手掌印作線索，又發現一些被偷走的手機，訊號追蹤到去Torspin Wireless的地點。

手機之後被賣到去越南、俄羅斯、中國等地方，警方表示這宗案仍然在調查當中，預料會拘捕更多人。

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