灣區警方搗破電子產品犯罪集團 匪徒涉搶手機賣到海外

警方在東灣Hayward市搗破一個全灣區最大的電子產品犯罪集團,該集團表面上是一間手機鋪,實際上是搶劫手機,再將它們賣到海外。

Mission Boulevard一幢看似平凡的商業大廈,原來隱藏了一個犯罪集團,疑犯透過這間名為Torspin Wireless的手機鋪,以及另外包括在南加州的多處地點,將價值近100萬元偷回來的手機運出海外。

多個警方部門合作,拘捕了十幾人,公佈了其中4人的身份。

這個集團會同劫匪合作,搶劫零售店的送貨車,偷走一箱箱的手機,警方在搜獲過程中發現匪徒有槍,以及35萬元的現金。

警方憑其中一名匪徒在Pleasant Hill作案時所留下的手掌印作線索,又發現一些被偷走的手機,訊號追蹤到去Torspin Wireless的地點。

手機之後被賣到去越南、俄羅斯、中國等地方,警方表示這宗案仍然在調查當中,預料會拘捕更多人。

