金色加州區域中心將本金歸還申請EB-5簽證投資者（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區華裔女商人Bethany Liou及其經營的金色加州區域中心（GCRC），日前與美國證券交易委員會達成和解協議，同意將收取的申請投資移民簽證EB-5的本金歸還給大約90位投資者，當中有中國公民。

美國證券交易委員會的文件指出，55歲的Bethany Liou是灣區中半島San Mateo縣居民，她也是金色加州區域中心（Golden California Regional Center）的老闆和經營者，該公司專為外國公民辦理EB-5投資移民簽證。

證交會稱，從2016年7月開始，Liou和她經營的金色加州區域中心，向大約90名申請EB-5移民簽證的投資者收取每人50萬元，以及55,000元手續費。

Liou將合共收取的4,500萬元放入Cupertino Fund帳戶，原本要將這筆錢轉給一個地產商，在Cupertino做房地產開發項目，但在2016年12月，Liou卻將這筆錢轉入自己的私人銀行帳戶，之後又放入證券投資帳戶，用作信貸抵押，而非用於Cupertino的房地產開發項目，因此Liou違反了證券法。

證交會表示，由於Liou在調查期間保持合作，因此同意和解，Liou和金色加州區域中心將付款給證交會接近4,931萬元，以及審訊前的利息約988,000元，然後由證交會人員再將錢退還給Cupertino Fund的投資者。

金色加州區域中心也發聲明稱，已退還百分百EB-5投資本金，及部分管理費給每一位Cupertino Fund投資者，但不會對證交會的文件內容做任何評論，即不予承認也不否認。

金色加州區域中心還稱，證交會並沒有因此事而停止公司業務或商業限制，因此所有正在進行中的項目並沒有受到影響。

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