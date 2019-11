金色加州區域中心將本金歸還申請EB-5簽證投資者（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區華裔女商人Bethany Liou及其經營的金色加州區域中心(GCRC),日前與美國證券交易委員會達成和解協議,同意將收取的申請投資移民簽證EB-5的本金歸還給大約90位投資者,當中有中國公民。

美國證券交易委員會的文件指出,55歲的Bethany Liou是灣區中半島San Mateo縣居民,她也是金色加州區域中心(Golden California Regional Center)的老闆和經營者,該公司專為外國公民辦理EB-5投資移民簽證。

證交會稱,從2016年7月開始,Liou和她經營的金色加州區域中心,向大約90名申請EB-5移民簽證的投資者收取每人50萬元,以及55,000元手續費。

Liou將合共收取的4,500萬元放入Cupertino Fund帳戶,原本要將這筆錢轉給一個地產商,在Cupertino做房地產開發項目,但在2016年12月,Liou卻將這筆錢轉入自己的私人銀行帳戶,之後又放入證券投資帳戶,用作信貸抵押,而非用於Cupertino的房地產開發項目,因此Liou違反了證券法。

證交會表示,由於Liou在調查期間保持合作,因此同意和解,Liou和金色加州區域中心將付款給證交會接近4,931萬元,以及審訊前的利息約988,000元,然後由證交會人員再將錢退還給Cupertino Fund的投資者。

金色加州區域中心也發聲明稱,已退還百分百EB-5投資本金,及部分管理費給每一位Cupertino Fund投資者,但不會對證交會的文件內容做任何評論,即不予承認也不否認。

金色加州區域中心還稱,證交會並沒有因此事而停止公司業務或商業限制,因此所有正在進行中的項目並沒有受到影響。

