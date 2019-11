舊金山華埠花園角暴力搶手機案 有長者被打倒地（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠花園角週六晚又再發生暴力搶手機案,有目睹搶劫案的人士上前幫忙阻止匪徒離開時,反而被匪徒襲擊,其中一名長者被打倒在地上,後腦著地,當場失去知覺,幸好送院治理後已無大礙,匪徒仍然在逃。

案件發生後,事發片段廣泛流傳,由觀眾提供的片段所見,一群人在花園角聚集,當中有人跌倒在地上被打,而畫面右方,一名男性突然被人擊倒在地上,他當場失去知覺。

警方及代表華埠的市參事相當關注事件,中央警局分局長易文耀及佩斯金週日在華埠與媒體見面,公開案情。

易文耀表示,週六晚大約9時多,一名非洲裔的男子在花園角搶走一名正在玩紙牌遊戲的華裔市民手機,當時花園角很多人目擊事件,於是多名好心人圍著搶手機的人,並一度將匪徒按在地上。

不過警方指,匪徒後來反擊,襲擊3名市民,包括手機被盜的事主,以及這一名男子,他被匪徒打倒在地上,當場動彈不得,匪徒在一輛汽車的接應後逃離現場。

易文耀相信,傷者撞倒後腦,曾經一度失去知覺,幸好救護員將他送到醫院後,他已經沒有大礙,與另一名傷者已經出院。

案中還有第3名被襲擊腿部的傷者,他仍然留醫。

易文耀指出,懷疑涉案的匪徒有3人,相信他們與星期五晚約8時半,在Jackson街嘉頓麵包店門外,一名女店員被搶手袋案有關,警方發現兩宗案件,接走匪徒的汽車相類似,都是一部灰色的Jeep汽車。

警方表示,調查員已掌握到事發的片段,以及涉案人士的照片,一切交由總部劫案調查組跟進,市參事佩斯金指相信警方的工作,並會給予全力的支持,而中央警局已經答應會繼續增派人手巡邏華埠,呼籲市民不要擔心到華埠消費。

