根據Alameda縣警辦公室的消息,東灣Castro Valley一名華裔長者已失蹤兩天,仍未尋回,呼籲民眾提供線索。

警方指,66歲的Shuangcheng Yang,在11月9日星期六早上約7點半離開在Castro Valley的住家散步,之後他沒有回家。

Yang最後一次被見到時身穿綠色Polo衫,灰色鬆身的外套,藍色滑雪褲,身上有一張信用卡和一樽水。

Yang沒有帶手機、身份證,他沒有開車,而且不熟悉公共交通,他只講有限度的英語,Yang最近有表達過想要回中國。

Yang身高5呎6吋,體重約130磅,白色頭髮。

任何民眾有Yang的消息,請和警方聯繫,電話:(510)667-7721。

