【i-CABLE】

香港行政長官林鄭月娥強烈譴責暴力,批評暴徒與民為敵,導致人心惶惶,嚴正表明他們的行為不會得逞。

林鄭月娥嚴正向社會說,包括肆意破壞香港的暴徒,他們的行為是不會得逞,胡亂傷害無辜市民的惡行,一定爭取不到他們口中所謂的政治訴求,林鄭月娥又否認警隊前線失控。

