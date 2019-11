博徹思擊敗樂素詩 當選舊金山地檢官

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山近一個世紀以來首個沒有在位者競逐的地檢官選舉,經過4日的點票後,被喻為進步派的博徹思(Chesa Boudin)領先幅度擴大,擊敗臨時地檢官樂素詩(Suzy Loftus)當選,博徹思週六晚宣布勝選,而樂素詩亦已經承認落敗。

候任地檢官博徹思週六晚在Mission區一間酒吧宣布勝選,大批支持者為他舉行慶祝派對。

選務處週六公布的選舉結果顯示,經過優先選舉系統(Rank Choice)的計票方式後,博徹思得到8,5950票,得票率為50.72%,樂素詩落後約2,440票,由於選務處只有大約1,200張選票未計算,因此可以確認博徹思當選。

博徹思表示,他知道社區與執法部門之間仍存在不信任,他當選後,第一件要做的事就是與各界合作,加強彼此的信任。

比起大規模及長期的監禁,博徹思更著重教育及更生,希望讓犯罪人士改過自新,作為公辯律師的博徹思更表示,會對使用過分暴力的警員問責。

在選前不足一個月,市長布里德任命她支持的樂素詩成為臨時地檢官,取代辭職的George Gascon,樂素詩在週六的選舉結果出爐後發聲明指,雖然我沒有勝選,但我們贏得很多舊金山居民的支持。

博徹思週六在飛機上知道自己勝選,他到紐約探望在監獄服刑的父親,他的父母曾經是左派份子,曾經參與紐約一宗劫案,最終造成3人死亡而被判入獄。

至於在選前投放超過65萬攻擊博徹思的警察工會亦發聲明指,很不幸,選舉結果代表了舊金山又要再承受多4年Gascon模式的管治,這種方式毀了社區安全。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。