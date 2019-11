影評：《睡夢醫生》從原版書和電影中找新影迷

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

美國文學界的恐怖大師Stephen King 為暢銷小說《The Shining》 寫的續集《Doctor Sleep》 ,同樣拍成電影。

近四十年前的電影《The Shining》當中,男童Danny 跟著父母親到Overlook 酒店。父親被那裡的邪惡力量征服,幾乎殺死自己的妻兒。長大後的Danny 和父親一樣,有超能力能夠感受到身邊的奇異勢力,長期被邪惡勢力干擾,到最近才學會如何控制這些夢魘。於此同時,有比Danny 的超能力更強的一個小女孩Abra,通過心靈感應和Danny 交上朋友。但是小女孩其實也被一群半永生家庭追殺,原因是這些人必須吸食超能力人的靈氣,才可以繼續取得永生。為了保護Abra,Danny 也鋌而走險,要把這邪惡家庭的領袖引到Overlook 酒店,以邪制邪。

雖然帶有恐怖氣氛,但是導演著重運用的工具,並不是突然的驚嚇,而是讓觀眾感覺身邊看似無辜的惡勢力,因而勝過一般的恐怖片。

原版的《The Shining》由影壇大師Stanley Kubrick 導演和小說內容雖然有分歧,並引起作家的不滿。但電影的成功被譽為是現代恐怖片的經典。新進導演Mike Flanagan 在改編小說續集的同時,也對1980年的首部電影致敬。新版影片卻帶比較具體的精彩情節,在調解之前的電影和小說之間的分歧,算是做到了,甚至還能夠為影片找到新的觀眾。

《睡夢醫生 Doctor Sleep》看得精彩。滿分五分中得四分半,值得強力推薦。

電影網頁:https://www.doctorsleepmovie.com/

“Doctor Sleep” pleases fans of “The Shining” while stands alone as a strong engaging film.

“Screening Room” reviews “Doctor Sleep”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.doctorsleepmovie.com/