【KTSF】

一名Concord居民日前在灣區捷運月台上吃早餐被票控,過程被上載到網上後引起民眾熱烈爭議。

Steve Foster 當時在Pleasant Hill站月台,一邊吃三文治一邊等車,一名捷運警察走近告訴他不准吃東西。Foster說當時有其他人進食,但該名警員卻只針對他,事後更被鎖上手銬帶走。

捷運週五發聲明說,當時並沒有拘捕Foster,只是票控他違例在月台上進食,有其他乘客認為捷運警察小題大做,應該更努力打擊捷運車站和列車上的嚴重罪案。

