合勝堂江達安及其女友命案 疑兇馬和榮罪名成立（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

被聯邦司法部起訴謀殺、賄賂以及非法種植大麻等多項控罪的東灣奧克蘭（屋崙）華裔居民馬榮和，經過3星期的審訊後，陪審團一致裁定馬榮和罪名成立。

根據法庭文件顯示，53歲的馬榮和被控於2013年10月17日，在北加州Mendocino縣Fort Bragg一輛小型貨車上，開槍殺死合勝堂成員江達安及其女友陳寶芳。

控方指出，在2013年年初起，馬榮和因為大麻及房地產生意，曾多次向江達安借錢，因為擔心江達安發現他沒有還款能力後會向他報復，馬榮和就先下毒手，在陳寶芳生日當天，約江達安及陳寶芳見面。

趁江達安及陳寶芳坐在一輛小型貨車上時，馬榮和被指各向二人頭部開一槍，將他們殺死。

此外，聯邦調查局在調查馬榮和案時，發現馬榮和賄賂前奧克蘭警隊華裔警官，以及前東灣Alameda縣地檢處探員胡威明（Harry Hu）。

法庭文件指，在2008年到2017年10月期間，胡威明仍是執法人員，他多次接受馬榮和的賄賂，包括到拉斯維加斯的飛機票，及免費入住當地高級套房，在卡拉OK酒吧有女伴服務等，換取胡威明的保護，在江達安被殺案中，讓馬榮和免受調查和起訴。

胡威明早前與聯邦司法部達成認罪協議，承認一項串謀訛騙政府和受賄罪名。

聯邦司法部發聲明指，馬榮和的行為非常冷血，而且漠視法紀，陪審團的裁決，為兩名死者的家庭帶來公義，法官定於明年2月12日判刑，馬榮和面臨的最高刑罰是終身監禁。

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