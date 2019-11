【KTSF】

紐約州一個法官週四下令特朗普總統要向一些慈善機構支付200萬罰款,因為特朗普曾經動用自己名下的慈善基金做政治和商業用途。

紐約州司法部長控告特朗普和多名子女把慈善混合政治,多次把慈善籌款用作私人政治和商業用途,包括有容許競選陣營人員和特朗普基金會合作,在艾奧瓦州黨團會議前夕,為退伍軍人舉辦籌款會。

法官認為,此舉其實是要推動特朗普的競選活動,特朗普律師和司法部長辦公室達成庭外和解,特朗普承認挪用基金款項,同意解散基金會和捐出剩餘的善款,並願意由法官決定他的判罰。

訴訟在去年6月提出,當時特朗普說提出官司是有政治動機,更發推文說不會和解。

