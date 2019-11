【i-CABLE】

特朗普總統稱,並沒有答應在首階段貿易協議中,取消全部或部分關稅,但有中方輿論則認為,他並非完全否認會有此安排,並指如沒有,便不會有協議。

中國商務部及美國白宮經濟顧問庫德洛,相繼指雙方簽署首階段貿易協議後,將按進展取消部分關稅措施,但美國總統特朗普又有新說法。

他又重申,中國比他更想達成協議,但現時美國有數以十億計關稅收入,如能達成首階段協議,將在艾奧瓦州等美國國內的地方簽署。

《環球時報》總編輯胡錫進則在Twitter 上指,特朗普的說法不符合市場期望,但並非直接否認。胡錫進又指,肯定如不取消任何關稅,便不會有首階段協議。

