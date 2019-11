【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山日落區兩名亞裔婦女週三在街上被人無故襲擊,二人的鼻樑被打傷,警方後來拘捕懷疑涉案的男子。

事發在日落區Taraval街700號路段,即是17街至18街Safeyway所在的路段。

警方表示,週三早上約8時半,一共發生兩宗無故襲擊案,兩名71歲及37歲的女子分別在街上步行時,突然被一名35歲的白人男子徒手襲擊。

當時與37歲事主同行的還有一名7歲的兒童,他沒有受傷,但兩名事主都被打傷鼻樑。

他們隨即報警求助,並向警員提供有關施襲者的特徵及外貌等資料,警員其後在案發現場附近拘捕懷疑涉案男子。

警方表示,現正尋找拍攝到案發情形的錄像,有案件資料的人士,請致電(415)575-4444與警方聯絡。

