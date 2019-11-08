帶兒子上學無故被打 舊金山華裔婦親述經過（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過舊金山日落區週三早上，有人無緣無故在街上拳打兩名華裔婦女，其中一名女事主當時帶兒子走路上學，她告訴本台事發經過，當事人不願意上鏡接受訪問，我們用電話訪問了她。

女事主岑小姐說：”當時我帶著兒子準備上學，走到Taraval夾17、18街之間，有個好像無家可歸者的人向我迎面走來，走到我身邊時，一手打我戴眼鏡的位置，眼鏡壓到我的鼻受了損傷，打完我之後就走了，（之前他有沒有說話？）他在自言自語，聽不清楚他講什麼。”

警方資料顯示，週三早上8點幾，疑犯在Taraval街1000號地段無緣無故打人，岑小姐的鼻樑受了傷，7歲的兒子也受了驚嚇。

岑小姐說：”他不斷在哭，看見我受傷流血，他看見整個過程，很驚慌，現在每一天上學都會經過那裡，他會說不走那邊的馬路。”

救護員在現場治理她的傷口，她說週五傷口還在痛，也不能戴眼鏡，岑小姐在日落區住了十多年，第一次遇到這樣的事。

岑小姐說：”在Sunset住，治安較好，就是近幾年多了人睡在街上，他（疑犯）最近經常在Taraval出現，（你從前見過他？）見過幾次，他常常躺在那幾條街上自言自語，可是沒有騷擾其他人。”

岑小姐表示，疑犯是個20多歲的非洲裔男人，當時在同一條街又拳打另一名71歲華裔女長者，警方已經拘捕了涉案疑犯。

上月17號，一名母親和兒子在聯合廣場附近O’Farrell街步行時，也無故被一名男子毆打，案發後警方發布閉路電視片段和疑犯的照片。

警方表示，已經拘捕了疑犯，並指出兩宗襲擊案件沒有關係。

岑小姐表示，從前以為白天Taraval街多人，上班上學，感覺安全，她說現在會步步為營。

岑小姐說：”我現在會周圍看清楚，見到可疑的、可能會襲擊人的人，會走遠點，或者走過對面街。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。