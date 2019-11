帶兒子上學無故被打 舊金山華裔婦親述經過（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過舊金山日落區週三早上,有人無緣無故在街上拳打兩名華裔婦女,其中一名女事主當時帶兒子走路上學,她告訴本台事發經過,當事人不願意上鏡接受訪問,我們用電話訪問了她。

女事主岑小姐說:”當時我帶著兒子準備上學,走到Taraval夾17、18街之間,有個好像無家可歸者的人向我迎面走來,走到我身邊時,一手打我戴眼鏡的位置,眼鏡壓到我的鼻受了損傷,打完我之後就走了,(之前他有沒有說話?)他在自言自語,聽不清楚他講什麼。”

警方資料顯示,週三早上8點幾,疑犯在Taraval街1000號地段無緣無故打人,岑小姐的鼻樑受了傷,7歲的兒子也受了驚嚇。

岑小姐說:”他不斷在哭,看見我受傷流血,他看見整個過程,很驚慌,現在每一天上學都會經過那裡,他會說不走那邊的馬路。”

救護員在現場治理她的傷口,她說週五傷口還在痛,也不能戴眼鏡,岑小姐在日落區住了十多年,第一次遇到這樣的事。

岑小姐說:”在Sunset住,治安較好,就是近幾年多了人睡在街上,他(疑犯)最近經常在Taraval出現,(你從前見過他?)見過幾次,他常常躺在那幾條街上自言自語,可是沒有騷擾其他人。”

岑小姐表示,疑犯是個20多歲的非洲裔男人,當時在同一條街又拳打另一名71歲華裔女長者,警方已經拘捕了涉案疑犯。

上月17號,一名母親和兒子在聯合廣場附近O’Farrell街步行時,也無故被一名男子毆打,案發後警方發布閉路電視片段和疑犯的照片。

警方表示,已經拘捕了疑犯,並指出兩宗襲擊案件沒有關係。

岑小姐表示,從前以為白天Taraval街多人,上班上學,感覺安全,她說現在會步步為營。

岑小姐說:”我現在會周圍看清楚,見到可疑的、可能會襲擊人的人,會走遠點,或者走過對面街。”

