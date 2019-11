【KTSF 郭柟報導】

舊金山的選舉點票工作仍在進行中,目前最新的點票結果是如何?

舊金山地檢官選情,樂素詩週四被博徹思反超前879票,博徹思現時以67,916票排第一,樂素詩以67,037屈居第二,目前還有38,000幾票未點,所以勝負未分曉。

至於另外兩名候選人湯曉慧和Leif Dautch已被淘汰。

第5區市參事選情方面,繼續由現任市參事蒲慧里與租客權益律師Dean Preston得票最高的兩人較量,Preston在週四的點票結果中得到9,221票,以35票反領先蒲慧里。

備受關注的舊金山D提案,建議向市內網的每程徵收營業稅,贊成票佔67%,反對票佔33%,比率不變。

