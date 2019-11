舊金山市參事李麗嫦用粗話罵警察工會惹爭議（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市參事李麗嫦週二晚在一場選舉觀察會中,和在場人士用粗話罵舊金山警察工會,事件引起爭議,李麗嫦也隨後道歉。

引起爭議的事件發生在週二晚,地檢官選舉參選人博徹思(Chesa Boudin)的競選晚會,李麗嫦和在場的一些民眾舉起不雅手勢,並用粗話罵警察工會(POA),有幾位前任和現任的進步派市議員也在場,但從影像中,不知道他們參與罵警察工會的程度。

警察工會投入大筆資金登競選廣告抨擊博撤思,工會支持的參選人是樂素詩(Suzy Loftus)。

博撤思說:”辱罵的時候,我並沒有在場,我和我的競選團隊也都沒有參與,但是我認為這反映了很多選民和民選官員對警察工會的不滿。”

舊金山警察工會主席Tony Montoya表示,李麗嫦對2,200位警察的攻擊令人反感,他表示,這類辱罵將使得警察更加難執行他們原本就危險的工作。

Montoya說:”她是舊金山的民選官員,不論是否在當時隨即表態,身為民選官員都不適合。”

受訪民眾中,一些認為非常不是味道,一些則認為不怎麼樣。

李麗嫦在事後發表聲明表示,要對兩千多位舊金山警察道歉,並為自己言論引起的冒犯而道歉,但她也表明,對工會的領導人士不滿,她指工會利用含毒的言論,企圖影響舊金山的選舉,舊金山政治中不會容許這類特朗普式的欺凌和煽動語言存在。

而李麗嫦的丈夫是退休警察,退休前在舊金山服務超過30年。

參選人樂素詩的競選團隊則沒有對事件發表意見。

