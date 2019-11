聖荷西餅店顧客被搶電腦 4賊10秒得手逃脫（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

南灣聖荷西一個有許多華裔出入的購物廣場裡面一家西餅店發生搶劫案,4個賊人進入店內,十秒鐘內搶走兩個顧客的手提電腦。

本地五號電視台的獨家報導指出,週二傍晚6點左右,聖荷西北部位於Hostetter路的Pacific Rim廣場裡面的Paris Baguette西餅店發生搶劫案。

不願透露身份的Jason對KPIX的記者表示:”我不知道他們在做什麼,直至他們從我手中搶走電腦。”

從閉路電視可見,兩個賊人幾秒鐘內從店裡搶走兩個顧客的電腦,兩名事主追出去,女事主被賊人推倒在地上,Jason繼續追。

Jason說:”我一邊跑一邊想,他們有沒有武器。”

Jason表示,他一直追到賊人上車為止,看到俄勒岡州車牌號碼。

從閉路電視片段見到,案發之前,幾個賊人進入西餅店,兩個人穿連帽衣,一個人蒙了臉,Jason表示,賊人開的車是一輛Dodge Caravan,Jason推測幾個賊人在案發前,透過西餅店的落地玻璃窗查看裡面的情形,然後迅速下手。

案發現場位於Pacific Rim廣場,這裡有大華99和不少中餐館和越南餐館。

