【i-CABLE】

美國國務卿蓬佩奧把中國共產黨與前東德相提並論,批評中國壓迫國內人民,在北京,中國外交部指責蓬佩奧的言論充滿冷戰思維,與其身份不符。

卿蓬佩奧到德國,出席柏林圍牆倒下30周年活動,指跟非自由國家的價值之爭持續,點名批擊中國。

蓬佩奧指中國侵佔鄰國土地,又拒絕向曾批評共產黨的人,包括德國議員批出簽證,並騷擾只是計劃尋求外國庇護的新疆維吾爾族人。

他促請西方的自由國家聯手抵禦中國和俄羅斯等國,強調德國的情報當局,不可信任交托中國電訊設備商華為,興建當地的科技網絡。

在北京,中國外交部批評蓬佩奧攻擊抹黑中國政治制度,充滿意識形態偏見和冷戰零和博弈思維。

發言人耿爽指,蓬佩奧企圖割裂中國人民和共產黨,等於挑釁全體中國人民,注定不會得逞。

