國會再公開兩證人證詞文本 彈劾案公開聆訊下週舉行

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院下星期舉行對總統的彈劾調查的公開聆訊,週五就再公布多兩名關鍵證人的證詞文本,講述特朗普與烏克蘭的交易,以及他的私人律師朱利安尼在事件中擔當的角色。

眾議院民主黨人公開兩名關鍵證人的供詞文本,其中一人是白宮烏克蘭專家美軍上校Alexander Vindman,他表示,扣起軍援給烏克蘭是來自白宮幕僚長辦公室,因為要確保軍援符合特朗普政府的優先項目。

署理幕僚長Mick Mulvaney週五沒有出席作證。

民主黨聯邦眾議員Ro Khanna說:”我們希望知道究竟是他決定扣起軍援,抑或總統下令他去做。”

Mulvaney上個月證實,特朗普凍結近4億美元軍援給烏克蘭,其中一個原因是要逼烏克蘭翻舊案調查拜登父子,是否涉及烏克蘭貪腐和利益輸送。

Mulvaney其後否認曾經承認這些利益輸送,民主黨人不相信特朗普沒有參與。

Mulvaney的律師表示,白宮指示他不要作證。

對於有這麼多白宮官員不作證,特朗普就認為,因為這場是政治迫害,他也繼續否認有做錯。

