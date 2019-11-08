香港多區堵路縱火 有警員跟救護員口角（視頻）

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香港屯門、沙田、銅鑼灣和西灣河等亦有人堵路及縱火，警方制服多人，有人受傷送院，期間有警員和救護員口角。

在屯門大會堂對開，週五晚上約9時有人搬水馬及雜物，堵塞鄉事會路及屯門公路，交通一度受阻。

有人向天橋擲汽油彈，頂部著火，地下草叢被波及，防暴警察舉橙旗警告會開槍，消防到場救火。同一時間，警員用電筒照向地面的人，說”今晚開香檳慶祝！”警員之後推進到大會堂對開，當時仍然有人在悼念，警員未有驅散。

轉到時代廣場橋底，警方舉橙旗和黑旗警告，之後突然跑向住宅方向追捕市民，多人先後被制服。有青年雙手被反綁帶走，並要他跪下。警方繼續搜捕，帶走多人。

期間一名女子昏迷倒地，救護員將她送院，現場人士表示她被警察撞到。

有救護員在巴士總站附近尋找傷者，行近警察防線時，雙方起爭執，警員向救護員說無人受傷，之後帶走被捕的人。

另一批在沙田新城市廣場聚集的人，晚上8時許行出百步梯，經城門河到大涌橋路堵路，拆毀路邊鐵欄，堵塞沙燕橋對開的十字路口，又用長棍破壞交通燈。

一名駕駛外賣電單車的男子被人包圍倒地，有人打開雨傘，用硬物打他及踢他，現場消息說被打的男子，懷疑撞倒路障及附近的人，義務急救員將他帶到一邊治理。

人群經過沙田第一城，到小瀝源路再堵路，防暴警察到場舉起黑旗，又舉槍，之後清走路障，人群退回第一城，在行車線放火燒雜物。

在港島區，西灣河站對開的筲箕灣道同樣有人堵路，過百人在兩旁行人路聚集，期間警員與在場人士爭執，向他們噴胡椒噴劑，有人縱火，警方制服一名報稱13歲的少年。

銅鑼灣崇光百貨對出的軒尼詩道，亦有大批人佔路和設路障，有電車停在路中心。

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