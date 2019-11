香港多區堵路縱火 有警員跟救護員口角（視頻）

【i-CABLE】

香港屯門、沙田、銅鑼灣和西灣河等亦有人堵路及縱火,警方制服多人,有人受傷送院,期間有警員和救護員口角。

在屯門大會堂對開,週五晚上約9時有人搬水馬及雜物,堵塞鄉事會路及屯門公路,交通一度受阻。

有人向天橋擲汽油彈,頂部著火,地下草叢被波及,防暴警察舉橙旗警告會開槍,消防到場救火。同一時間,警員用電筒照向地面的人,說”今晚開香檳慶祝!”警員之後推進到大會堂對開,當時仍然有人在悼念,警員未有驅散。

轉到時代廣場橋底,警方舉橙旗和黑旗警告,之後突然跑向住宅方向追捕市民,多人先後被制服。有青年雙手被反綁帶走,並要他跪下。警方繼續搜捕,帶走多人。

期間一名女子昏迷倒地,救護員將她送院,現場人士表示她被警察撞到。

有救護員在巴士總站附近尋找傷者,行近警察防線時,雙方起爭執,警員向救護員說無人受傷,之後帶走被捕的人。

另一批在沙田新城市廣場聚集的人,晚上8時許行出百步梯,經城門河到大涌橋路堵路,拆毀路邊鐵欄,堵塞沙燕橋對開的十字路口,又用長棍破壞交通燈。

一名駕駛外賣電單車的男子被人包圍倒地,有人打開雨傘,用硬物打他及踢他,現場消息說被打的男子,懷疑撞倒路障及附近的人,義務急救員將他帶到一邊治理。

人群經過沙田第一城,到小瀝源路再堵路,防暴警察到場舉起黑旗,又舉槍,之後清走路障,人群退回第一城,在行車線放火燒雜物。

在港島區,西灣河站對開的筲箕灣道同樣有人堵路,過百人在兩旁行人路聚集,期間警員與在場人士爭執,向他們噴胡椒噴劑,有人縱火,警方制服一名報稱13歲的少年。

銅鑼灣崇光百貨對出的軒尼詩道,亦有大批人佔路和設路障,有電車停在路中心。

