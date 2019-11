香港反黑組探員油麻地向天開一槍實彈（視頻）

【i-CABLE】

香港週五晚多區都有市民聚集,悼念墮樓離世的科大學生周梓樂,其後演變成堵路縱火,警方多次施放催淚彈及發射橡膠子彈驅散,一名油尖旺反黑組探員在油麻地向天開了一槍實彈。

旺角亞皆老街及彌敦道,晚上9時多有大批人佔據十字路口,有人用雜物堵路,電話亭被推倒、亭身熏黑,在果欄附近有人焚燒雜物。有電視台攝影師被包圍,打爛攝影機,碎片散落一地。

網上片段看到,有警員在彌敦道近碧街附近布防,有磚頭擲過來,之後傳出一下巨響,警員推進,有人再擲磚,另一條直播片段亦拍到懷疑開槍。

警方說,警員當時被人擲磚,生命受嚴重威脅,多次警告無效,向天開了一槍示警。彌敦道之後繼續有人聚集,警方施放催淚彈驅散。

荃灣沙咀道就有人搬出龍門架及雜物,已停用的荃灣裁判法院,閘內一棵大樹起火,草叢有多個火頭,旁邊有一個著火的玻璃樽,防暴警察到場驅散。

大河道繼續有人叫囂,警員在雅麗珊社區會堂外舉黑旗,之後向荃灣港鐵站方向施放催淚彈。

大埔太和路亦有人堵路,又在橋上指罵警員及掉雜物。警員向天橋發射催淚彈,又向行人路投擲手擲式催淚彈。警方其後撤走,再有人在路面縱火。

較早前在附近的汀角路,一名男子懷疑與在場人士爭執,被打至頭破血流。

天水圍就有一班黑衣人向警署門外投擲燃燒彈,警方向天耀路施放催淚彈驅散,之後在新北江商場外佈防。而在樂湖輕鐵站,路軌有雜物起火,消防到場處理,警方帶了一名男子入警署。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。