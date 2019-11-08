香港反黑組探員油麻地向天開一槍實彈（視頻）

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香港週五晚多區都有市民聚集，悼念墮樓離世的科大學生周梓樂，其後演變成堵路縱火，警方多次施放催淚彈及發射橡膠子彈驅散，一名油尖旺反黑組探員在油麻地向天開了一槍實彈。

旺角亞皆老街及彌敦道，晚上9時多有大批人佔據十字路口，有人用雜物堵路，電話亭被推倒、亭身熏黑，在果欄附近有人焚燒雜物。有電視台攝影師被包圍，打爛攝影機，碎片散落一地。

網上片段看到，有警員在彌敦道近碧街附近布防，有磚頭擲過來，之後傳出一下巨響，警員推進，有人再擲磚，另一條直播片段亦拍到懷疑開槍。

警方說，警員當時被人擲磚，生命受嚴重威脅，多次警告無效，向天開了一槍示警。彌敦道之後繼續有人聚集，警方施放催淚彈驅散。

荃灣沙咀道就有人搬出龍門架及雜物，已停用的荃灣裁判法院，閘內一棵大樹起火，草叢有多個火頭，旁邊有一個著火的玻璃樽，防暴警察到場驅散。

大河道繼續有人叫囂，警員在雅麗珊社區會堂外舉黑旗，之後向荃灣港鐵站方向施放催淚彈。

大埔太和路亦有人堵路，又在橋上指罵警員及掉雜物。警員向天橋發射催淚彈，又向行人路投擲手擲式催淚彈。警方其後撤走，再有人在路面縱火。

較早前在附近的汀角路，一名男子懷疑與在場人士爭執，被打至頭破血流。

天水圍就有一班黑衣人向警署門外投擲燃燒彈，警方向天耀路施放催淚彈驅散，之後在新北江商場外佈防。而在樂湖輕鐵站，路軌有雜物起火，消防到場處理，警方帶了一名男子入警署。

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