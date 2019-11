科大校長要求就周梓樂死因展開獨立調查（視頻）

【i-CABLE】

週一凌晨在將軍澳尚德停車場墮下的科大學生周梓樂,搶救4天後,早上心臟停頓不治。消息證實時,科大校長史維中斷舉行中的畢業禮默哀,他公開要求就周梓樂的死因展開獨立調查。

22歲周梓樂在伊利沙伯醫院留醫四日,一直靠呼吸機及打強心針維生。他的昏迷指數一度只有最低的3分,未有做腦幹死亡測試,早上8時09分因心臟停頓不治。

科大的學生事務長及周梓樂修讀的計算機科學及工程系系主任到醫院了解,家屬沒露面,學生會代為轉達訊息。

同一時間,科大正舉行畢業禮,期間有人拿手機給校長史維,他中途起來,打斷典禮,默哀期間,史維拿手巾拭淚。

典禮大致順利,少數學生藉機表態。過多幾分鐘,史維再次打斷。

畢業生在台下站立,接受學位,不用逐個上台。一禮成,史維就提早離開,他向全校師生發信,對周梓樂離世深感沉痛,會記住他是勤力友善的好學生,投球隊的活躍一員,向他的家人致以最深切慰問。

史維又指有片段顯示,當晚有救護車被警車阻塞,救護員要徒步到現場,造成20分鐘延誤,可能是拯救生命的最關鍵時刻,他要求就周梓樂的死因展開徹底、獨立的調查,特別要求警方澄清延誤的原因,若無合理解釋,科大會感到憤怒,校方會成立平台,讓社會人士提供案件相關資料,協助獨立調查。

