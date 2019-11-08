將軍澳墮樓科大學生周梓樂不治（視頻）

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週一凌晨在香港將軍澳尚德停車場墮下的科大學生周梓樂，搶救4天後早上因心臟停頓不治。

22歲周梓樂送院後，一直在伊利沙伯醫院留醫，靠呼吸機及打強心針維生，昏迷指數一度只有最低的3分，未有做腦幹死亡測試，留院4日，早上8時9分因心臟停頓不治。

有市民未知消息，早上繼續到深切治療部外留言慰問，亦有人希望他早日安息。

周梓樂修讀的學科計算機科學及工程學署理系主任、學生事務長林惟良及學生會代表亦到醫院了解。

家屬想向傳媒及全港市民說，很多謝這數天市民來伊利沙伯醫院，對周同學的支持及鼓勵，他們很感激，校長作為在社會有地位、權力的人，希望校長用盡一切辦法，找出周同學出事的原因。

週一凌晨將軍澳發生警民衝突，周梓樂在凌晨1時左右，被發現倒臥在尚德停車場二樓，警方懷疑他誤以為墮下位置有平台，於是由3樓跳下。

警方消息指，他是在週日11時50幾分離家，凌晨零時20分，由連接富康花園的天橋進入停車場2樓。

最早到場救他的是消防員，警方指警員是在消防到場之後才到停車場，但是有行車攝錄儀片段拍攝到，在周梓樂墮樓前一個多小時，有防暴警員入過去，由側門離開停車場。領展亦公開多段停車場2、3樓的閉路電視片段，但是看不到事發情況。

香港政府發言人表示，對於周梓樂宣告不治，特區政府深感難過和惋惜，並對他的家人致以深切慰問。

警方早前已表示十分關注事件，現正由重案組全力進行調查，找出事件始末。

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