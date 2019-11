將軍澳墮樓科大學生周梓樂不治（視頻）

【i-CABLE】

週一凌晨在香港將軍澳尚德停車場墮下的科大學生周梓樂,搶救4天後早上因心臟停頓不治。

22歲周梓樂送院後,一直在伊利沙伯醫院留醫,靠呼吸機及打強心針維生,昏迷指數一度只有最低的3分,未有做腦幹死亡測試,留院4日,早上8時9分因心臟停頓不治。

有市民未知消息,早上繼續到深切治療部外留言慰問,亦有人希望他早日安息。

周梓樂修讀的學科計算機科學及工程學署理系主任、學生事務長林惟良及學生會代表亦到醫院了解。

家屬想向傳媒及全港市民說,很多謝這數天市民來伊利沙伯醫院,對周同學的支持及鼓勵,他們很感激,校長作為在社會有地位、權力的人,希望校長用盡一切辦法,找出周同學出事的原因。

週一凌晨將軍澳發生警民衝突,周梓樂在凌晨1時左右,被發現倒臥在尚德停車場二樓,警方懷疑他誤以為墮下位置有平台,於是由3樓跳下。

警方消息指,他是在週日11時50幾分離家,凌晨零時20分,由連接富康花園的天橋進入停車場2樓。

最早到場救他的是消防員,警方指警員是在消防到場之後才到停車場,但是有行車攝錄儀片段拍攝到,在周梓樂墮樓前一個多小時,有防暴警員入過去,由側門離開停車場。領展亦公開多段停車場2、3樓的閉路電視片段,但是看不到事發情況。

香港政府發言人表示,對於周梓樂宣告不治,特區政府深感難過和惋惜,並對他的家人致以深切慰問。

警方早前已表示十分關注事件,現正由重案組全力進行調查,找出事件始末。

