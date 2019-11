朱凱廸等7名民主黨立法會議員被捕（視頻）

【i-CABLE】

香港最少7名民主派立法會議員涉嫌觸犯《立法會(權力及特權)條例》被捕,據了解與5月11日逃犯條例法案委員會開會有關,民主派批評政府火上加油。

朱凱廸在Facebook發文,指自己週五晚上10時多在住所樓下被警方拘捕。

據了解,區諾軒、陳志全、林卓廷、范國威、梁耀忠和郭家麒,都陸續收到通知被預約拘捕,他們多人被指涉嫌在5月11日,由石禮謙主持的《逃犯條例》法案委員會上,觸犯《立法會(權力及特權)條例》第19條,即襲擊、妨礙或騷擾任何前往開會的議員或執行職務的立法會人員,最高可被判處罰款10,000元及監禁12個月。

當日法案委員會”鬧雙胞”,泛民堅持由涂謹申做主席,建制派就指根據內會指示,要由石禮謙主持選主席。

雙方同日同地點開會,結果爆發衝突,互有推撞,有議員被推跌,結果石禮謙以危險為由,押後會議。

民主派會議召集人陳淑莊批評,社會衝突未平息之際拘捕議員,是火上加油,她說民主派全力支持如期舉辦區議會選舉。

