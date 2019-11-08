香港警方強調無警員接觸過周梓樂（視頻）

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香港警方進一步交代周梓樂墮樓事件，承認警方當晚先後兩次進入事發停車場，一次是周梓樂到達前，一次則是事發後，重申周梓樂墮樓前，無接觸過任何警員。

周梓樂墮樓身亡，有行車紀錄儀拍攝到他懷疑墮樓前，防暴警察當晚11時許由停車場離開，與警方日前指警員事發後才進入停車場的講法有出入。

警方再次見記者，披露更多資料，承認當日先後兩次進入。

警方表示，這幾天翻查停車場和附近屋苑更多閉路電視片段，整理出當晚時序，指周梓樂當晚11時54分離開富康花園住所，25分鐘後在富康商場短暫逗留。

數分鐘後，凌晨12時26分，獨自由富康花園天橋，進入尚德停車場，之後在停車場不同位置，斷斷續續拍攝到他一個人在停車場2樓徘徊。

警方指他是以正常步速，當時有用電話。

到凌晨1時，周梓樂一度經天橋離開停車場，往住所方向走，一分鐘後折返停車場，再經行車道行上3樓，即估計他墮樓的位置。

領展的閉路電視在差不多時間，都拍到一名男子在行車道出現。

周梓樂離開住所、未入停車場前，中間有25分鐘，警方指無片段拍攝到，但調查所得，當晚無軍裝、便衣警員曾接觸他，當區亦無派喬裝警員，而停車場的閉路電視片段，一度看到有兩個人出現，被質疑是便衣警員和周梓樂。

事發時，警方正驅散示威者，曾入邨行動，亦多次施放催淚彈，和事件有沒有關係？警方有無責任？警方表示事件是悲劇，為此難過和痛心，承諾會深入調查，希望公眾冷靜，給家屬安靜時間，重申要死因庭調查，到時會公開所有資料。

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