香港警方強調無警員接觸過周梓樂（視頻）

【i-CABLE】

香港警方進一步交代周梓樂墮樓事件,承認警方當晚先後兩次進入事發停車場,一次是周梓樂到達前,一次則是事發後,重申周梓樂墮樓前,無接觸過任何警員。

周梓樂墮樓身亡,有行車紀錄儀拍攝到他懷疑墮樓前,防暴警察當晚11時許由停車場離開,與警方日前指警員事發後才進入停車場的講法有出入。

警方再次見記者,披露更多資料,承認當日先後兩次進入。

警方表示,這幾天翻查停車場和附近屋苑更多閉路電視片段,整理出當晚時序,指周梓樂當晚11時54分離開富康花園住所,25分鐘後在富康商場短暫逗留。

數分鐘後,凌晨12時26分,獨自由富康花園天橋,進入尚德停車場,之後在停車場不同位置,斷斷續續拍攝到他一個人在停車場2樓徘徊。

警方指他是以正常步速,當時有用電話。

到凌晨1時,周梓樂一度經天橋離開停車場,往住所方向走,一分鐘後折返停車場,再經行車道行上3樓,即估計他墮樓的位置。

領展的閉路電視在差不多時間,都拍到一名男子在行車道出現。

周梓樂離開住所、未入停車場前,中間有25分鐘,警方指無片段拍攝到,但調查所得,當晚無軍裝、便衣警員曾接觸他,當區亦無派喬裝警員,而停車場的閉路電視片段,一度看到有兩個人出現,被質疑是便衣警員和周梓樂。

事發時,警方正驅散示威者,曾入邨行動,亦多次施放催淚彈,和事件有沒有關係?警方有無責任?警方表示事件是悲劇,為此難過和痛心,承諾會深入調查,希望公眾冷靜,給家屬安靜時間,重申要死因庭調查,到時會公開所有資料。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。