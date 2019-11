政府問責辦公室研究特朗普凍結烏克蘭軍援有否違法

【KTSF 張麗月報導】

針對特朗普總統彈劾案的調查,政府問責辦公室現正檢討,特朗普政府凍結烏克蘭軍事援助的做法有沒有違反法例。

國會無黨派的監察組織政府問責辦公室(GAO)現正檢討特朗普政府今年夏天,在沒有知會國會的情況下,擅自停止對烏克蘭軍事援助,此舉是否違反撥款法例。

消息指,凍結的2.5億元資金,一早在8月時已獲得國會撥款,主要是用來幫助烏克蘭擊退俄羅斯的入侵。

特朗普政府多名官員在國會作證時都表示,這項凍結是附帶有條件,就是烏克蘭必須同意展開調查特朗普的競選對手拜登,還有他兒子在烏克蘭

是否有涉及貪腐利益輸送,而這點也是眾議院啟動對特朗普彈劾調查的核心。

消息又透露,特朗普是在7月時下令凍結烏克蘭的軍援,之後幾天,即是在7月25日,特朗普就與烏克蘭總統澤連斯基通電話,要求對方調查拜登及家人,以及圍繞美國2016大選所發生的事。

當事件曝光後,白宮受到兩黨壓力,在接著的幾星期後解除凍結軍援。

對於凍結軍援的事,特朗普有不同的解釋,包括確保烏克蘭可以解決到貪腐問題,希望其他歐洲盟友也給予援助,其後國會、國務院和國防部

都表示支持這項軍援。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。