灣區華裔居民香港中藥店購物 信用卡被盜刷7千元（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區一名居民在香港旅行時到一間中藥店購物,用HSBC匯豐銀行信用卡買了大約1,200元港幣的貨品,沒想到之後立即被這家藥店盜刷超過55,000港幣,約合7,000美元,該名居民跟本台分享她的經歷,提醒大家在香港中藥店購物時,一定要小心不良商家的作案手法。

這是香港消費者委員會製作的宣傳短片,告誡到香港的遊客在中藥店買東西,要謹防商家的詐騙手法。

東灣Fremont居民陳以芳(Yvonne Chen),今年4月22在香港尖沙嘴的龍城大藥坊就遇到了類似信用卡盜刷案。

她說當天早上9點左右,她到酒店下面的龍城大藥坊買一些家庭常備藥,店員也有向她介紹中藥,結帳時,店員用掌上計算機打出合共約十樣商品的金額,是1,263元港幣,不過陳以芳說,她不記得簽帳時有核對收條,因為店員故意分散她的注意力。

陳以芳說:”因為在簽帳的時候,店員試圖分散我的注意力,她跟我聊天,知道我是從美國來的客人,然後她也知道,我今天即將離開香港去台灣,然後也知道,我是定居在美國的華人這樣子,在聊天的過程中,然後那一天銀行是他們的復活節假期,銀行也不開門。”

陳以芳事後才發現成為藥店詐騙的對象,但她確定當時簽的帳據,絕對不是5萬多港幣那張,另外,她所簽帳單的時間是9點10分,而離開龍城後她又去了附近的7-11便利店買東西,簽帳時間是9點40分,但藥店盜刷款項的時間是9點34分。

從便利店回到飯店後,陳以芳就收到了匯豐銀行關於信用卡詐欺的警示,她立即打電話給匯豐客服,但沒有人接,後來是在匯豐的線上聊天Live Chat找到客服進行溝通,客服讓她去當地分行,但因為是復活節假期沒有開門。

陳以芳說:”所以在24小時內,當下我已經採用了四種方式通知匯豐銀行,而且其中一種已經通知到了匯豐,它還是沒有幫我停止這筆付款,而且這筆交易大過我的刷卡限額,匯豐也沒有在事先通知我的情況下同意了這筆交易。”

陳以芳回到美國後,就信用卡被盜刷事件繼續與匯豐溝通。

陳以芳說:”它在6月同意了我的說法,並且說就是最後決定了,不會再更動了,可是不知何故7月它又拿了店家偽造兩份文件,上面一個是簽帳單,一個是商品說明。”

陳以芳說,帳單和商品說明的簽名明顯不是同一個人的簽名,而且店家是模仿她的帳單簽名。

她向匯豐舉證說明,也有向美國的消費者金融保護局(CFPB)投訴匯豐批准信用卡盜刷事件,同時寫信向香港海關報案,但匯豐仍堅持認為,帳單和說明上的兩個簽名相似,讓陳以芳必須支付7,076美元。

陳以芳說:”我覺得很不合理,也不能接受。”

陳以芳對匯豐銀行的處理結果表示氣憤,她同時也提醒到香港旅遊的人,到中藥店購物要非常小心。

陳以芳說:”如果你有購買中藥,如果你使用信用卡付款,如果你是遊客,你都很可能成為黑心商家盜刷的對象,因為他們已經設定好,遊客很難再回去滿足它的司法程序進行訴訟,追回這筆債,大部分都是認賠了事。”

陳以芳說,藥房的中藥報價通常都是一錢,讓你覺得便宜,但最後店家可以漫天要價,而且相似藥店名字很多,遊客要學會分辨真假。

她還說,自己從事會計工作,為防止因為此事而影響自己的信用評級,她在匯豐尚未做出最後裁定前,仍有按時支付信用卡的每月最低付款額。

陳以芳說:”但是我還是必須說,我付清是因為不想影響到我的信用,不是因為我認為這一筆是我刷的交易,這一筆真的是完全沒有授權的交易。”

消費者行動組織表示,遇到信用卡被盜刷,陳以芳的這些處理步驟都是正確的,不過最終裁定仍在於銀行,而針對此事,本台也有聯絡匯豐銀行,但至今未收到回應。

另外要作出說明,報導中提到的龍城大藥坊,與香港知名的龍城大藥房並沒有任何關係。

