灣區華裔居民香港中藥店購物 信用卡被盜刷7千元（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區一名居民在香港旅行時到一間中藥店購物，用HSBC匯豐銀行信用卡買了大約1,200元港幣的貨品，沒想到之後立即被這家藥店盜刷超過55,000港幣，約合7,000美元，該名居民跟本台分享她的經歷，提醒大家在香港中藥店購物時，一定要小心不良商家的作案手法。

這是香港消費者委員會製作的宣傳短片，告誡到香港的遊客在中藥店買東西，要謹防商家的詐騙手法。

東灣Fremont居民陳以芳（Yvonne Chen），今年4月22在香港尖沙嘴的龍城大藥坊就遇到了類似信用卡盜刷案。

她說當天早上9點左右，她到酒店下面的龍城大藥坊買一些家庭常備藥，店員也有向她介紹中藥，結帳時，店員用掌上計算機打出合共約十樣商品的金額，是1,263元港幣，不過陳以芳說，她不記得簽帳時有核對收條，因為店員故意分散她的注意力。

陳以芳說：”因為在簽帳的時候，店員試圖分散我的注意力，她跟我聊天，知道我是從美國來的客人，然後她也知道，我今天即將離開香港去台灣，然後也知道，我是定居在美國的華人這樣子，在聊天的過程中，然後那一天銀行是他們的復活節假期，銀行也不開門。”

陳以芳事後才發現成為藥店詐騙的對象，但她確定當時簽的帳據，絕對不是5萬多港幣那張，另外，她所簽帳單的時間是9點10分，而離開龍城後她又去了附近的7-11便利店買東西，簽帳時間是9點40分，但藥店盜刷款項的時間是9點34分。

從便利店回到飯店後，陳以芳就收到了匯豐銀行關於信用卡詐欺的警示，她立即打電話給匯豐客服，但沒有人接，後來是在匯豐的線上聊天Live Chat找到客服進行溝通，客服讓她去當地分行，但因為是復活節假期沒有開門。

陳以芳說：”所以在24小時內，當下我已經採用了四種方式通知匯豐銀行，而且其中一種已經通知到了匯豐，它還是沒有幫我停止這筆付款，而且這筆交易大過我的刷卡限額，匯豐也沒有在事先通知我的情況下同意了這筆交易。”

陳以芳回到美國後，就信用卡被盜刷事件繼續與匯豐溝通。

陳以芳說：”它在6月同意了我的說法，並且說就是最後決定了，不會再更動了，可是不知何故7月它又拿了店家偽造兩份文件，上面一個是簽帳單，一個是商品說明。”

陳以芳說，帳單和商品說明的簽名明顯不是同一個人的簽名，而且店家是模仿她的帳單簽名。

她向匯豐舉證說明，也有向美國的消費者金融保護局（CFPB）投訴匯豐批准信用卡盜刷事件，同時寫信向香港海關報案，但匯豐仍堅持認為，帳單和說明上的兩個簽名相似，讓陳以芳必須支付7,076美元。

陳以芳說：”我覺得很不合理，也不能接受。”

陳以芳對匯豐銀行的處理結果表示氣憤，她同時也提醒到香港旅遊的人，到中藥店購物要非常小心。

陳以芳說：”如果你有購買中藥，如果你使用信用卡付款，如果你是遊客，你都很可能成為黑心商家盜刷的對象，因為他們已經設定好，遊客很難再回去滿足它的司法程序進行訴訟，追回這筆債，大部分都是認賠了事。”

陳以芳說，藥房的中藥報價通常都是一錢，讓你覺得便宜，但最後店家可以漫天要價，而且相似藥店名字很多，遊客要學會分辨真假。

她還說，自己從事會計工作，為防止因為此事而影響自己的信用評級，她在匯豐尚未做出最後裁定前，仍有按時支付信用卡的每月最低付款額。

陳以芳說：”但是我還是必須說，我付清是因為不想影響到我的信用，不是因為我認為這一筆是我刷的交易，這一筆真的是完全沒有授權的交易。”

消費者行動組織表示，遇到信用卡被盜刷，陳以芳的這些處理步驟都是正確的，不過最終裁定仍在於銀行，而針對此事，本台也有聯絡匯豐銀行，但至今未收到回應。

另外要作出說明，報導中提到的龍城大藥坊，與香港知名的龍城大藥房並沒有任何關係。

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