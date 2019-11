【i-CABLE】

中環銅鑼灣有人群聚集悼念周梓樂,週五中午有人在中環快閃遊行及堵路,抗議警察濫用暴力及悼念離世的科大學生,要求查明真相。

遊行開始前,數百人聚集在中環遮打花園,要求在場的警員離開,警方一度舉起黃旗警告,聚集的人繼續指罵,所有軍裝及便衣警員最後離開遮打花園。

遊行的人之後沿德輔道中,行去恆生銀行總行,人潮佔據所有行車線,他們舉起五大訴求手勢,車輛停在路中間。

大部份人都是午飯時間,出來快閃遊行,他們行到畢打街,停下默哀,車輛長響號,大批人之後停在畢打街、遮打道十字路口,沒有散去。

銅鑼灣時代廣場外亦有數十人聚集悼念周梓樂,之後步行到崇光百貨外默哀,有人手持標語,有人抹眼淚,於默哀之後散去。

