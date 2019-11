【KTSF】

因為吸電子煙患肺病人數繼續上升,全美至今已經有2051宗個案,當中有40人死亡,疾病預防控制中心(CDC)週五表示,調查有關肺病的工作取得突破發展,他們發現可能是導致肺病的原兇。

CDC週五宣布維他命E醋酸鹽加上THC,可能就是導致全國爆發與電子煙有關肺病的原因。

THC是四氢大麻酚簡稱,是大麻的主要精神活性成分。

雖然調查取得突破,但CDC表示,仍需要進行更多測試,因為初步研究結果並不排除其他成分,也可能是導致肺病的原因。

至今全美49個州首都華盛頓和美屬處女島都有病例。

