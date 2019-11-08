南灣亞裔夫婦承認與3同黨合謀縱火騙保險

【KTSF 郭柟報導】

南灣一對亞裔夫婦聯同3名同黨，涉嫌縱火騙取保險公司的賠償，詐騙金額超過400萬元，被告Chen氏夫婦出庭時承認多項控罪。

現年48歲的Tyler Chen和他45歲妻子的Kim Chen，承認保險詐騙和縱火等多項重罪罪名。

涉嫌有份跟Tyler Chen串謀的64歲男子Ha Nguyen，已在9月時認罪。

Chen氏夫婦、Nguyen和另一名涉案同黨Duyen Pham，將會在明年1月3號接受判刑。

至於第5名被告Sandy Ngo就在下個月受審。

被告Chen氏夫婦涉嫌在2011至2013年期間，在自己擁有的辦公室和貨倉，以及在聖荷西和中谷Stockton的住宅縱火，然後分別向5間保險公司申報損失，賠償金額超過400萬元，Tyler Chen報稱是廚房炸雞導致火警。

另外，保險局指出，Tyler Chen涉嫌串通生意拍檔Nguyen，Nguyen向保險公司虛報火警中造成的財物損失，而事實上，部分貨品根本還未送到被告的貨倉。

2014年有人向加州保險局舉報Chen氏夫婦的公司，以及住宅的縱火案，當局與警方以及地檢處聯合展開”火鳥”行動 ，成功搗解這個涉嫌縱火和詐騙的集團。

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