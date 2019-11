南灣亞裔夫婦承認與3同黨合謀縱火騙保險

【KTSF 郭柟報導】

南灣一對亞裔夫婦聯同3名同黨,涉嫌縱火騙取保險公司的賠償,詐騙金額超過400萬元,被告Chen氏夫婦出庭時承認多項控罪。

現年48歲的Tyler Chen和他45歲妻子的Kim Chen,承認保險詐騙和縱火等多項重罪罪名。

涉嫌有份跟Tyler Chen串謀的64歲男子Ha Nguyen,已在9月時認罪。

Chen氏夫婦、Nguyen和另一名涉案同黨Duyen Pham,將會在明年1月3號接受判刑。

至於第5名被告Sandy Ngo就在下個月受審。

被告Chen氏夫婦涉嫌在2011至2013年期間,在自己擁有的辦公室和貨倉,以及在聖荷西和中谷Stockton的住宅縱火,然後分別向5間保險公司申報損失,賠償金額超過400萬元,Tyler Chen報稱是廚房炸雞導致火警。

另外,保險局指出,Tyler Chen涉嫌串通生意拍檔Nguyen,Nguyen向保險公司虛報火警中造成的財物損失,而事實上,部分貨品根本還未送到被告的貨倉。

2014年有人向加州保險局舉報Chen氏夫婦的公司,以及住宅的縱火案,當局與警方以及地檢處聯合展開”火鳥”行動 ,成功搗解這個涉嫌縱火和詐騙的集團。

