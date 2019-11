新華社譴責何君堯遇襲事件 駁斥”做秀”說法

【i-CABLE】

香港立法會議員何君堯遇襲,中聯辦官員及新華社的評論都譴責和批評事件,又指暴力從打砸搶燒走向殺人,損害選舉安全與公正。對於有指事件是”做秀”,新華社反問世間哪有那麼出色的演員。

新華社報道,中聯辦副主任仇鴻出席中資企業活動時表示,暴力正從打砸搶燒,一步步走向毫無底線的殺人害命,少數暴徒及背後黑手,正試圖將香港推向萬劫不復的萬丈深淵,暴徒尖刀直刺議員胸膛,是赤裸裸的蓄意謀殺,中聯辦全力支持特區政府及警隊嚴正執法、止暴制亂。

新華社的評論則指,何君堯在光天化日下被刺傷,萬幸沒有生命危險,這一極端暴力事件震驚世人,又指直接針對候選人的恐怖行徑,嚴重損害選舉環境安全與公正,質問社會”沉默的大多數”是否還要繼續沉默。

評論又指何君堯立場鮮明,堅決反對暴力,因而成為”反中亂港”政客和暴徒的”眼中釘”,評論質疑是否因為政見不同、立場相異,就要利刃相見、當街行刺,更看到反對派的涼薄、冷血,很多人不僅不發聲譴責,甚至還放風指是”做秀”,反問世間哪有那麼出色的演員、導演,敢拿離心臟毫釐之間的刀口”做秀”,”黑色恐怖”製造的”寒蟬效應”,正可怕地在香港蔓延,這天也成為香港政治選舉史上最黑暗的一幕。

何君堯參加今屆區議會選舉,在屯門樂翠選區還有兩名候選人,包括盧俊宇、蔣靖雯。

