新華社譴責何君堯遇襲事件 駁斥”做秀”說法

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香港立法會議員何君堯遇襲，中聯辦官員及新華社的評論都譴責和批評事件，又指暴力從打砸搶燒走向殺人，損害選舉安全與公正。對於有指事件是”做秀”，新華社反問世間哪有那麼出色的演員。

新華社報道，中聯辦副主任仇鴻出席中資企業活動時表示，暴力正從打砸搶燒，一步步走向毫無底線的殺人害命，少數暴徒及背後黑手，正試圖將香港推向萬劫不復的萬丈深淵，暴徒尖刀直刺議員胸膛，是赤裸裸的蓄意謀殺，中聯辦全力支持特區政府及警隊嚴正執法、止暴制亂。

新華社的評論則指，何君堯在光天化日下被刺傷，萬幸沒有生命危險，這一極端暴力事件震驚世人，又指直接針對候選人的恐怖行徑，嚴重損害選舉環境安全與公正，質問社會”沉默的大多數”是否還要繼續沉默。

評論又指何君堯立場鮮明，堅決反對暴力，因而成為”反中亂港”政客和暴徒的”眼中釘”，評論質疑是否因為政見不同、立場相異，就要利刃相見、當街行刺，更看到反對派的涼薄、冷血，很多人不僅不發聲譴責，甚至還放風指是”做秀”，反問世間哪有那麼出色的演員、導演，敢拿離心臟毫釐之間的刀口”做秀”，”黑色恐怖”製造的”寒蟬效應”，正可怕地在香港蔓延，這天也成為香港政治選舉史上最黑暗的一幕。

何君堯參加今屆區議會選舉，在屯門樂翠選區還有兩名候選人，包括盧俊宇、蔣靖雯。

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