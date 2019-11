Twitter前員工被指為沙特做間諜

【i-CABLE】

兩名Twitter前員工和一名沙特阿拉伯男子,涉嫌為沙特做間諜,竊取批評王室的帳戶個人資料,被美國起訴。

兩名Twitter前員工阿爾巴拉赫和阿布阿穆,分別是沙特及美國公民,身為工程師和傳媒夥伴經理,被控在2015年利用內部網絡,取得超過6,000個批評沙特王室的Twitter用戶個人資料,包括電郵、IP地址和電話號碼。

其中一個被竊取資料的是沙特異見分子阿齊茲,他與遇害的《華盛頓郵報》記者卡舒吉關係密切。

司法部指,兩人把資料交給一位受”王室一號人物”指揮的沙特官員,《華盛頓郵報》引述消息指,該王室人物就是王儲穆罕默德。

案中另有一名沙特人被起訴,他被指是中間人,慫恿、並向該兩名僱員提供報酬。

阿爾巴拉赫被上司揭發後,隨即與家人返回沙特,當局已向兩名沙特人發出通緝令。

3人被控以擔任外國政府的非法代理,最高判監十年及罰款25萬美元,被捕的美國人阿布阿穆,另被控向聯邦調查局作假證供,最高可被判監20年。

今次是美國檢察部門第一次指控沙特王室在美國從事間諜活動,司法部指不會容許美國公司或科技,被其他國家以違法方式利用來做打壓工具。

Twitter就強調,有嚴格限制僱員取得資料,承諾採取措施保障用戶私隱。

