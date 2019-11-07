Twitter前員工被指為沙特做間諜

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兩名Twitter前員工和一名沙特阿拉伯男子，涉嫌為沙特做間諜，竊取批評王室的帳戶個人資料，被美國起訴。

兩名Twitter前員工阿爾巴拉赫和阿布阿穆，分別是沙特及美國公民，身為工程師和傳媒夥伴經理，被控在2015年利用內部網絡，取得超過6,000個批評沙特王室的Twitter用戶個人資料，包括電郵、IP地址和電話號碼。

其中一個被竊取資料的是沙特異見分子阿齊茲，他與遇害的《華盛頓郵報》記者卡舒吉關係密切。

司法部指，兩人把資料交給一位受”王室一號人物”指揮的沙特官員，《華盛頓郵報》引述消息指，該王室人物就是王儲穆罕默德。

案中另有一名沙特人被起訴，他被指是中間人，慫恿、並向該兩名僱員提供報酬。

阿爾巴拉赫被上司揭發後，隨即與家人返回沙特，當局已向兩名沙特人發出通緝令。

3人被控以擔任外國政府的非法代理，最高判監十年及罰款25萬美元，被捕的美國人阿布阿穆，另被控向聯邦調查局作假證供，最高可被判監２０年。

今次是美國檢察部門第一次指控沙特王室在美國從事間諜活動，司法部指不會容許美國公司或科技，被其他國家以違法方式利用來做打壓工具。

Twitter就強調，有嚴格限制僱員取得資料，承諾採取措施保障用戶私隱。

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