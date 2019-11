眾院下週舉行首場特朗普彈劾調查公開聽證會

【i-CABLE】

特朗普總統的彈劾調查,眾議院下週舉行首場公開聽證會,3名現任及前國務院官員將會出席,包括關鍵證人,直指特朗普政府以扣起軍援,向烏克蘭施壓的美國駐烏克蘭代辦泰勒。

首場彈劾調查公聽會下週三舉行,率先作供的包括美國駐烏克蘭代辦泰勒和負責歐洲及歐亞事務的副助理國務卿肯特,下週五第二場聽證會,則會由被指因”礙事”而遭撤換的前烏克蘭大使約萬諾維奇作供,3人早前均向眾議院委員會閉門作證。

有別於傳統聽證會只由議員輪流發問,在電視直播的彈劾公聽會,民主、共和兩黨議員亦可委派律師代為發問,每輪提問最多90分鐘,由主席決定提問次數。

獲安排首位公開作證的泰勒,6月派駐烏克蘭,接替被換走的約萬諾維奇。

眾議院公開他上月的閉門作供,泰勒明確提到據他理解美國對烏克蘭的軍事援助”是有條件”,美國會一直扣起軍援,直至烏克蘭總統承諾調查拜登父子。

他又點名提到,這個是特朗普私人律師朱利亞尼的主意,軍人出身、沒政黨背景的泰勒,被民主黨視為目前最關鍵的證人。

公布公開聽證日期的同一日,負責彈劾調查的眾議院情報委員會繼續閉門聽證,傳召國務院第3號人物國務次卿黑爾作供,談及辭退約萬諾維奇的細節,黑爾指國務卿蓬佩奧沒盡力維護對方。

到路易斯安那州為角逐連任造勢的特朗普,再次批評彈劾調查,質疑告密者可信性。

據報特朗普曾要求司法部召開記者會,力挺他在七月與烏克蘭總統的通話沒有違法,但司法部長巴爾拒絕。

