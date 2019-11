【i-CABLE】

泰國南部兩個檢查站遇襲,至少15人死亡,5人受傷。

事發後軍方和警員到場調查,其中一個檢查站,牆身滿布彈痕,外面的汽車亦有彈孔。

襲擊發生於星期二深夜,也拉府兩個檢查站遇襲,一批槍手向民防志願人員開火,造成十多人死傷,並搶走一支M-16步槍,以及3支霰彈槍等武器後逃去,軍方相信部份槍手可能受傷,暫時未有組織承認發動襲擊。

