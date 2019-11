【KTSF】

史丹福大學公共安全部門指,兩名女事主日前報稱在史丹福校園內被強姦和性侵犯,當局正在調查事件。

據本地5號電視台報導,校方指稱一名女事主在非自願及多番拒絕的情況下,被迫與一名男子發生性行為。

女事主報稱她當日傍晚有喝酒,之後到該名男子位於Lagunita Court的宿舍房內再次喝酒。

女事主相信,她在疑犯房中喝下的酒,令她未能拒絕疑犯的性要求。

在第二宗案件中,女事主報稱於10月31日至11月1日期間,在Escondido路600號路段的宿舍房內,被一名男子掐著脖子,另外校園有閉路電視拍到一名男子企圖與女事主有性接觸,並可能犯下非禮罪。

在這兩宗案件中,女事主都認識疑犯。

