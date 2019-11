沙田住宅大廈火警一死兩傷 死者是《100毛》女主播（視頻）

【i-CABLE】

沙田豐盛苑週四凌晨火警,起火單位一名26歲女子死亡,同住的父母不適及受傷送院。消防仍調查起火原因,以及肇事樓層的消防喉為何無水。

由街坊拍攝的片段看到,凌晨4時許,富盛閣9樓起火單位火光熊熊,不斷冒出濃煙,60歲姓曾男戶主懷疑吸入濃煙不適,55歲女戶主右手受傷送院。

起火單位斜對面的鄰居指,睡覺時聽到有人叫救命,之後嘗試拖消防喉救火但不成功。

消防接報5分鐘後到場,大半小時後將火救熄,發現單位內戶主26歲的女兒死亡。

消防指已找消防設備專責隊,研究消防喉無水原因,又指大廈去年底做過消防年檢,顯示玻璃扲手掣、響鐘有輕微損毀,但今年7月已完成修復,警方及政府化驗所人員事後亦到場搜證。

火警波及樓上兩層,在11樓住戶返回家中,看到房間、露台都燻黑,包括音響、雪櫃、洗衣機都有損毀。

《100毛》確認死者是他們的員工曾穎欣,2015年加入《100毛》,在《毛記電視》以”銀紙彤”的身分主持《膠易現場》。

《100毛》表示,同事多年來與她共同工作、共同成長,得悉她離世,感到非常難過,讚揚她盡責勤奮、正直善良,會尊重她的家人意願下,提供一切支援。

