布里德連任成功後到舊金山華埠探訪長者（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山到目前為止的點票結果，現任市長布里德（London Breed）以近69%的第一選票，輕易贏得第一個4年任期，而華裔參選人李愛晨則獲得約15%的第一選票排第二。

市長布里德週二晚舉行慶功活動之後，週三中午到華埠的安老自助處，為數十名長者端午餐，在簡短的致詞中，表示將致力解決舊金山面對的房屋問題。

布里德說：”我的目標是明確的，集中在解決舊金山面對的挑戰，特別是在無家可歸者問題上，這需要重大的改革，是我們目前正在做的，確保我們有更多的臨時床位，去除建新房屋的官僚程序，我們是需要更多的房屋。”

這次的市長選舉中，除了布里德之外，還有5位參政經驗不多的人參選，布里德輕易連任，取得第一個4年任期。

另外在這個選舉項目的空白票或是廢票也受到關注，有近15,000張選票屬於刻意不選任何參選人的空白票，人數遠比去年6月的市長選舉為多，當時只有約2,500張廢票。

舊金山選務處發言人李懿莊說：”這些都是選民自己的選擇，我們不會解釋為什麼會發生這樣的事，這留給學者和傳媒去解釋，我們選務處只是負責點票，同時維護公平、公開和公正，至於選民為什麼會這麼投，我們也都尊重他們的意願。”

對於一萬多張廢票是否降低市長當選人的民意認受性，布里德這麼回應。

布里德說：”你要是獲得50%加一的選票，你就是勝者，獲得這項職務，並不在乎你獲得多少票，在乎的是在你的職務中，你有辦事的責任，我是要辦事的。”

點票工作目前還在進行中，選舉結果可能還會出現變數，選務處有30天的時間核准選舉成績。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。