布里德連任成功後到舊金山華埠探訪長者（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山到目前為止的點票結果,現任市長布里德(London Breed)以近69%的第一選票,輕易贏得第一個4年任期,而華裔參選人李愛晨則獲得約15%的第一選票排第二。

市長布里德週二晚舉行慶功活動之後,週三中午到華埠的安老自助處,為數十名長者端午餐,在簡短的致詞中,表示將致力解決舊金山面對的房屋問題。

布里德說:”我的目標是明確的,集中在解決舊金山面對的挑戰,特別是在無家可歸者問題上,這需要重大的改革,是我們目前正在做的,確保我們有更多的臨時床位,去除建新房屋的官僚程序,我們是需要更多的房屋。”

這次的市長選舉中,除了布里德之外,還有5位參政經驗不多的人參選,布里德輕易連任,取得第一個4年任期。

另外在這個選舉項目的空白票或是廢票也受到關注,有近15,000張選票屬於刻意不選任何參選人的空白票,人數遠比去年6月的市長選舉為多,當時只有約2,500張廢票。

舊金山選務處發言人李懿莊說:”這些都是選民自己的選擇,我們不會解釋為什麼會發生這樣的事,這留給學者和傳媒去解釋,我們選務處只是負責點票,同時維護公平、公開和公正,至於選民為什麼會這麼投,我們也都尊重他們的意願。”

對於一萬多張廢票是否降低市長當選人的民意認受性,布里德這麼回應。

布里德說:”你要是獲得50%加一的選票,你就是勝者,獲得這項職務,並不在乎你獲得多少票,在乎的是在你的職務中,你有辦事的責任,我是要辦事的。”

點票工作目前還在進行中,選舉結果可能還會出現變數,選務處有30天的時間核准選舉成績。

