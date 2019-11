舊金山多項公職選舉勝負未分 有候選人到華埠謝票（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山的選舉點票工作仍在進行中,多項公職選舉仍然未分出勝負,不過有數名候選人週二第一時間到華埠謝票。

舊金山地檢官候選人博徹斯(Chesa Boudin)、第5區市參事候選人Dean Preston,以及市立大學校董李康儀(Ivy Lee),選舉後第一個活動就來到社區住客聯會謝票。

李康儀說:”我沒有太多要講,除了讓大家知道我沒有輕視這場選舉,亦沒有視大家的支持為必然,當我注視這間房,我見到的是我的家人及我的社區,我會永遠為你們服務。”

不過謝票並不等於他們全部順利當選,除了沒有對手的李康儀,以近99.6%得票率連任市立大學校董外,博徹斯及Preston與對手的得票率相當接近,選情仍未明朗。

博徹斯與臨時地檢官樂素詩、湯曉慧及李多福競逐地檢官一職,選民的第一選擇是博徹斯領先,他得到40,561票,樂素詩落後約1,200票,排第二,湯曉慧得票率第三高。

由於沒有候選人得票過半,因此要啟動優先選擇Rank choice投票系統,選務處下午4點公佈的最新結果顯示,樂素詩擴大領先優勢,她得到55,830票,比博徹思多超過兩千票,不過博徹思仍對選情充滿信心。

博徹斯說:”昨晚我們見到早一批的選票傾向樂素詩,而後一批的選票傾向我,這個走勢將會繼續出現在未點算的7萬張選票中,這絕對足以讓我勝選。

樂素詩發聲明感謝支持她的人,她會靜待結果,並繼續臨時地檢官的工作。

在第5區市參事的選戰中,獲市長布里德支持的現任市參事蒲慧里,與租客權益律師Dean Preston互有領先,蒲慧里在最新的點票結果中得到7,278票,以88票再一次反超Preston。

Preston說:”確保每張票有點算,希望我們繼續保持優勢,但現在形勢看上去很好,就像你說的,較早的點票結果我落後,但當點算到選舉日的票後,形勢改變了,我們現在感覺良好。”

至於競逐連任的舊金山教育委員林謙悅,亦以近七成二的得票率擊敗兩名對手成功連任。

選務處表示,現在尚有約7萬張選票未點算,第5區市參事及地檢官之戰仍未知誰人勝選。

