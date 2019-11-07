舊金山多項公職選舉勝負未分 有候選人到華埠謝票（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山的選舉點票工作仍在進行中，多項公職選舉仍然未分出勝負，不過有數名候選人週二第一時間到華埠謝票。

舊金山地檢官候選人博徹斯（Chesa Boudin）、第5區市參事候選人Dean Preston，以及市立大學校董李康儀（Ivy Lee），選舉後第一個活動就來到社區住客聯會謝票。

李康儀說：”我沒有太多要講，除了讓大家知道我沒有輕視這場選舉，亦沒有視大家的支持為必然，當我注視這間房，我見到的是我的家人及我的社區，我會永遠為你們服務。”

不過謝票並不等於他們全部順利當選，除了沒有對手的李康儀，以近99.6%得票率連任市立大學校董外，博徹斯及Preston與對手的得票率相當接近，選情仍未明朗。

博徹斯與臨時地檢官樂素詩、湯曉慧及李多福競逐地檢官一職，選民的第一選擇是博徹斯領先，他得到40,561票，樂素詩落後約1,200票，排第二，湯曉慧得票率第三高。

由於沒有候選人得票過半，因此要啟動優先選擇Rank choice投票系統，選務處下午4點公佈的最新結果顯示，樂素詩擴大領先優勢，她得到55,830票，比博徹思多超過兩千票，不過博徹思仍對選情充滿信心。

博徹斯說：”昨晚我們見到早一批的選票傾向樂素詩，而後一批的選票傾向我，這個走勢將會繼續出現在未點算的7萬張選票中，這絕對足以讓我勝選。

樂素詩發聲明感謝支持她的人，她會靜待結果，並繼續臨時地檢官的工作。

在第5區市參事的選戰中，獲市長布里德支持的現任市參事蒲慧里，與租客權益律師Dean Preston互有領先，蒲慧里在最新的點票結果中得到7,278票，以88票再一次反超Preston。

Preston說：”確保每張票有點算，希望我們繼續保持優勢，但現在形勢看上去很好，就像你說的，較早的點票結果我落後，但當點算到選舉日的票後，形勢改變了，我們現在感覺良好。”

至於競逐連任的舊金山教育委員林謙悅，亦以近七成二的得票率擊敗兩名對手成功連任。

選務處表示，現在尚有約7萬張選票未點算，第5區市參事及地檢官之戰仍未知誰人勝選。

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