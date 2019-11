灣區中半島和東灣多項提案投票結果（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

灣區中半島和東灣一些備受關注的提案最新的點票結果又是如何呢?

San Bruno G提案建議增加銷售稅0.5%,需要過半數贊成票。

贊成 61%

反對 39%

Redwood City紅木城校區H提案建議徵收149元特別地稅12年,需要3分之2贊成票。

贊成 66%

反對 34%

Brisbane C提案修改液體儲存設施的商業稅,需要過半數贊成票。

贊成 83%

反對 17%

Brisbane B提案增加酒店稅需要過半數贊成票。

贊成 69%

反對 31%

Brisbane E提案徵收6%大麻商業牌照稅,需要過半數贊成票。

贊成 80%

反對 20%

Cabrillo聯合校區I提案徵收150元特別地稅8年,需要3分之2贊成票通過。

贊成 74%

反對 26%

Piedmont聯合校區G提案,徵收2,763元特別地稅8年,需要3分之2贊成票。

贊成 81%

反對 19%

Piedmont聯合校區H提案對建築物經改善的部分徵收收特別地稅8年,需3分之2贊成票。

贊成 73%

反對 27%

中半島San Mateo縣選務處表示,將會在週四下午4點半公佈最新選票結果。

