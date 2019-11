【KTSF】

東灣Orinda市上週發生Halloween派對槍擊命案,造成5人死亡,由於事發在一間短租屋內,為避免再發生同類事件,Orinda市議會週二晚一致通過一項為期45天,針對部分短租的緊急禁令。

週二晚的會議座無虛席,有約50名居民發言,大部分人都敦促市議會不要全面禁止短租,而是限制或者禁止沒有房東的短租。

所謂沒有房東的短租,是屋主不在現場。

有房東的短租的例子是,屋主也在出租的房屋內,並租出一個在屋後的姻親單位。

預計市議會會在11月19日會議上正式通過有關禁令,之後市議會有兩年時間通過一項永久性的法例。

