香港立法會議員何君堯在屯門被人用刀刺傷,被捕的30歲男子由傷人案改控企圖謀殺,週五提堂。

該30歲男子當日被當場拘捕,案件原列作傷人案,改控企圖謀殺,週五會在粉嶺裁判法院提堂。

何君堯是週三早上在屯門被一名男子用刀刺傷,他和助手將對方制服報警。

何君堯表示左胸受傷,只是皮外傷、無大礙,繼續留院。

