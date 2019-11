【KTSF】

根據一項尚未生效的新規例,醫生和醫護人員可以更容易以宗教為理由,拒絕對部分人提供醫療護理,不過,一個聯邦法官週三裁定,有關新規例不能實施。

有關規例容許醫護人員以宗教理由,拒絕提供一些違反他們良知的醫療護理,包括墮胎、消毒和輔助自殺,也可能影響到一些跨性別人士要求醫療護理。

新規例原定會在這個月22日開始生效,不過有19個州、首都華盛頓、一些地區政府,以及一些醫療組織,提出訴訟控告聯邦衛生部。

