移民崎嶇之路：為海外家人申請來美要注意哪些事項（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

在華人移民社區，為海外的家人申請來美依親非常普遍，而等待排期當中，有一個常見的程序經常受到詢問，那就是領事館程序（Consular Processing），本集的移民崎嶇之路專題，要帶您了解甚麼是領事館程序，以及要注意那些問題。

領事館程序是辦理親屬移民過程中非常重要的一環，目前美國公民可以為父母、子女，以及兄弟姊妹申請來美依親，永久居民則可以申請配偶和子女來美。

如果被申請人可以停留美國，將以”調整身分”的方式辦理，不過對於大多數人來說是在海外等候排期，這時候就必須經過領事館簽證程序。

禧年移民維護社移民律師張佩玉（Amy Lee）說：”如果你在美國轉身分，有資格可以在美國轉身分，你就在美國的移民局面試，不過如果你是在美國外面，在香港或是中國，你要在當地的美國領事館那邊面試，在那邊辦手續。”

申請依親視親屬關係而定，有時需要等候排期，通常會在原居地等候，案件則送到國家簽證中心處理。

張佩玉說：”如果你申請你的家人，你的I-130一批准之後，如果你有排期，你要等到已經輪到你了，你才可以申請家人移民過來，你那份I-130案件批准後，就會轉到另外一個部門，這個部分英文叫做National Visa Center。”

在排期到來之前的半年到一年，國家簽證中心NVC就會通知申請人可以開始辦理，由於親屬移民的排期有可能數年甚至超過十年，當申請人收到國家簽證中心的通知時，一定要予以回覆。

張佩玉說：”不過你最好一年之內通知簽證中心，因為如果你沒有通知說我的家人想要移民過來，它或許會覺得你已經放棄這個申請表，所以你一定要一年之內通知它。”

移民律師提醒，由於過去國家簽證中心是採取寄信的方式通知申請人，但現在已經轉變成電子郵件通知，沒有提供電子郵件地址的人士，一定要上網或打電話給國家簽證中心，將電子郵件地址補上，可以上國務院國家簽證中心網頁，點擊Ask NVC，將電郵地址納入檔案，接下來的申請程序也要在網上完成。

張佩玉說：”如果你收到那封信，那封信上會有兩個號碼，有一個是你的案件號碼，另一個號碼叫做invoice號碼，如果你有了這兩個號碼，你就可以登入網站，因為現在全部的事情要上網，全部的文件要上網進去的，現在很少有寄文件到簽證中心。”

接著就用這兩個號碼登入案件，依照通知上的指示填寫申請表，並在網上提供出生紙等相關文件，通過後將前往當地美國使領館面試，獲得移民簽證後，就可以前來美國依親。

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