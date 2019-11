移民崎嶇之路：為海外家人申請來美要注意哪些事項（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

在華人移民社區,為海外的家人申請來美依親非常普遍,而等待排期當中,有一個常見的程序經常受到詢問,那就是領事館程序(Consular Processing),本集的移民崎嶇之路專題,要帶您了解甚麼是領事館程序,以及要注意那些問題。

領事館程序是辦理親屬移民過程中非常重要的一環,目前美國公民可以為父母、子女,以及兄弟姊妹申請來美依親,永久居民則可以申請配偶和子女來美。

如果被申請人可以停留美國,將以”調整身分”的方式辦理,不過對於大多數人來說是在海外等候排期,這時候就必須經過領事館簽證程序。

禧年移民維護社移民律師張佩玉(Amy Lee)說:”如果你在美國轉身分,有資格可以在美國轉身分,你就在美國的移民局面試,不過如果你是在美國外面,在香港或是中國,你要在當地的美國領事館那邊面試,在那邊辦手續。”

申請依親視親屬關係而定,有時需要等候排期,通常會在原居地等候,案件則送到國家簽證中心處理。

張佩玉說:”如果你申請你的家人,你的I-130一批准之後,如果你有排期,你要等到已經輪到你了,你才可以申請家人移民過來,你那份I-130案件批准後,就會轉到另外一個部門,這個部分英文叫做National Visa Center。”

在排期到來之前的半年到一年,國家簽證中心NVC就會通知申請人可以開始辦理,由於親屬移民的排期有可能數年甚至超過十年,當申請人收到國家簽證中心的通知時,一定要予以回覆。

張佩玉說:”不過你最好一年之內通知簽證中心,因為如果你沒有通知說我的家人想要移民過來,它或許會覺得你已經放棄這個申請表,所以你一定要一年之內通知它。”

移民律師提醒,由於過去國家簽證中心是採取寄信的方式通知申請人,但現在已經轉變成電子郵件通知,沒有提供電子郵件地址的人士,一定要上網或打電話給國家簽證中心,將電子郵件地址補上,可以上國務院國家簽證中心網頁,點擊Ask NVC,將電郵地址納入檔案,接下來的申請程序也要在網上完成。

張佩玉說:”如果你收到那封信,那封信上會有兩個號碼,有一個是你的案件號碼,另一個號碼叫做invoice號碼,如果你有了這兩個號碼,你就可以登入網站,因為現在全部的事情要上網,全部的文件要上網進去的,現在很少有寄文件到簽證中心。”

接著就用這兩個號碼登入案件,依照通知上的指示填寫申請表,並在網上提供出生紙等相關文件,通過後將前往當地美國使領館面試,獲得移民簽證後,就可以前來美國依親。

