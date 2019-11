藏改裝傘香港少年被裁定管有攻擊性武器罪成

【i-CABLE】

香港一名剛滿16歲少年,9月屯門遊行時,被指有改裝的雨傘和鐳射筆,裁判官裁決前修訂控罪,將”管有適合作非法用途工具”改為”管有攻擊性武器”,同時裁定少年兩項罪成。

就讀中三、案發時未滿16歲的少年,在9月21日”光復屯門公園”遊行被警方截查,搜出80厘米長經改裝雨傘、55厘米長行山柺杖,及一支發出綠色強光的鐳射筆,原本被控”管有適合作非法用途工具”,在西九龍裁判法院少年庭裁決。

署理總裁判官蘇惠德裁決前行使《裁判官條例》,主動修訂控罪,將”管有適合作非法用途工具”改為”攻擊性武器”,辯方反駁不公平和無必要,裁判官表示這樣做不會對被告帶來不可挽救的不公,堅持改控,被告否認兩項控罪。

裁判官考慮所有證據後,接納兩名警員證供誠實可靠,又指被告是蓄意改裝雨傘,”雨傘爛了”是藉口,雖然鐳射筆難以造成實際傷害,但都是有意圖傷害警方,如果只是和平示威,毋須帶備鐳射筆或其他涉案裝備,裁定他兩項罪名成立。

辯方求情時表示被告有讀寫障礙,案件令年過70歲的爸爸操勞,深感後悔,犯案非為個人利益,重犯機會極低,目前已經還柙近7星期,得到很大教訓,希望不用判監,裁判官押後至11月25日判刑。

