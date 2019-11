全球逾萬科學家發聲明指氣候危機進入緊急狀態

【KTSF】

全球有超過一萬個科學家日前發表聯合聲明指出,地球正處氣候緊急狀態,而人類也面臨重大災難,生態危機的到來比預期的快得多,但人類並無作為,在這個時候特朗普宣布美國正式退出巴黎氣候協定。

特朗普在前晚在肯塔基州幫共和黨籍州長候選人助選時宣布這個消息:”我宣布美國退出那個可怕、昂貴又一面倒的巴黎氣候協定。”

特朗普聲稱,他上任以來,掃除了很多不利就業的規管條例,中止能源戰、清潔煤炭戰,又廢除清潔能源計劃,解除奧巴馬時代對煤炭的聯邦限制令,讓美國的煤炭工人重回工作崗位,而現在美國成為全球最大的能源生產國,在場群眾為他的言論鼓掌。

但來自全球150個國家超過11,000名科學家就異口同聲指出,地球出現越來越極端的天氣,反映氣候危機已進入緊急狀態,世界各國如果仍然不坐言起行,立即作出永久的變革去挽救地球,人類勢必面臨生態大災難。

科學家聲稱,人類必須改變生活方式,改變現行社會運作,改變既有的人類與大自然生態互動模式,以確保地球有可持續發展的未來。

科學家的警告就在地球氣候大會成立40週年的時候發出,最近對地球生態最具破壞力的人為活動,莫過於被視為地球肺臓的巴西熱帶雨林,被開發商燒林造地,引發的火災一發可收拾。

有環保分子及阿馬遜流域印第安原住民,週二在歐盟理事會前面示威,他們強調燒亞馬遜雨林就等如燒他們的身體,而斬亞馬遜的樹木,就不止是斬斷他們的生活方式,更是破壞地球人類的生命。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。