中大畢業禮播國歌學生背向主禮台 校方提早結束典禮（視頻）

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中文大學舉行畢業禮，有學生舉標語、叫口號，在唱國歌時背向主禮台，典禮只舉行了半小時，校方就指由於有特殊情況，提早結束。

典禮一開始，奏唱國歌時，台下有些學生轉身背向主禮台叫口號，有新聞系學生在畢業袍外穿著反光背心，抗議警方早前妨礙採訪。主禮的中大校長段崇智準備致詞時，他放棄了原本的講稿，說想跟學生講一些心底話。

之後頒授學位，有學生戴上面罩，不足半小時，司儀宣布，因為出現特別情況，畢業禮提早結束，當時未見有學生示威而打斷典禮。

段崇智離場時，沒有回應為何會提早結束，有畢業生覺得不解。

畢業禮開始前，在中大本部圖書館外，一群學生叫口號，一名穿紅色衣服、懷疑是內地生的人，手持一把刀指向他們，他唱完國歌想離開時，被記者追問為何持刀，他將刀放在地上，之後有大學保安人員帶走他。

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