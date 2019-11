中大畢業禮播國歌學生背向主禮台 校方提早結束典禮（視頻）

【i-CABLE】

中文大學舉行畢業禮,有學生舉標語、叫口號,在唱國歌時背向主禮台,典禮只舉行了半小時,校方就指由於有特殊情況,提早結束。

典禮一開始,奏唱國歌時,台下有些學生轉身背向主禮台叫口號,有新聞系學生在畢業袍外穿著反光背心,抗議警方早前妨礙採訪。主禮的中大校長段崇智準備致詞時,他放棄了原本的講稿,說想跟學生講一些心底話。

之後頒授學位,有學生戴上面罩,不足半小時,司儀宣布,因為出現特別情況,畢業禮提早結束,當時未見有學生示威而打斷典禮。

段崇智離場時,沒有回應為何會提早結束,有畢業生覺得不解。

畢業禮開始前,在中大本部圖書館外,一群學生叫口號,一名穿紅色衣服、懷疑是內地生的人,手持一把刀指向他們,他唱完國歌想離開時,被記者追問為何持刀,他將刀放在地上,之後有大學保安人員帶走他。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。