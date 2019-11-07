科技公司向美軍出售美國製監控設備 原來是中國製

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聯邦檢控官週四表示，紐約長島市一間科技公司，向包括美軍在內的客戶出售聲稱美國製的監控和機密安全設備，但原來這些設備全部是中國製造，金額涉及數千萬元。

涉案的科技公司名叫Aventura Technologies Inc.，聯邦檢控官Richard Donoghue指，這宗案件對美國的網絡安全帶來重大憂慮。

當局指，雖然沒有跡象顯示中國政府藉此取得任何機密訊息，但調查員查閱電郵和其他證據後相信，中國方面有人是完全知道這件事情，也知道美軍是會使用這些產品。

Aventura訛稱是美國製，實質是中國製造的設備，已安裝在多個海陸空軍基地、聯邦能源部設施，以及海軍航空母艦上。

Aventura於2010年賺了8,800萬元，當中2,000萬元是來自聯邦政府的購買合同，當中Aventure承諾只會供應美國製的設備。

檢控官指控該公司蓄意隱瞞設備的生產來源，包括更改產品標籤，訛稱產品是產自美國，在一張照片中，Aventure高層Jack Cabasso展示公司的生產線，但原來該工場是在中國。

去年，Cabasso曾向一間中國廠商的員工發電郵，要求該名員工確保產品是無法查出生產地，Cabasso在電郵中指，電路板中有中國廠商的縮寫，他要求該中國廠商把縮寫遮掉。

包括Cabasso在內的7名現任和前任Aventure僱員已被起訴，罪名包括串謀從事電匯和郵件詐騙，當局已凍結涉案的多個銀行戶口，以及沒收Cabasso和妻子擁有的70呎長遊艇。

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