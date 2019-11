科技公司向美軍出售美國製監控設備 原來是中國製

【KTSF】

聯邦檢控官週四表示,紐約長島市一間科技公司,向包括美軍在內的客戶出售聲稱美國製的監控和機密安全設備,但原來這些設備全部是中國製造,金額涉及數千萬元。

涉案的科技公司名叫Aventura Technologies Inc.,聯邦檢控官Richard Donoghue指,這宗案件對美國的網絡安全帶來重大憂慮。

當局指,雖然沒有跡象顯示中國政府藉此取得任何機密訊息,但調查員查閱電郵和其他證據後相信,中國方面有人是完全知道這件事情,也知道美軍是會使用這些產品。

Aventura訛稱是美國製,實質是中國製造的設備,已安裝在多個海陸空軍基地、聯邦能源部設施,以及海軍航空母艦上。

Aventura於2010年賺了8,800萬元,當中2,000萬元是來自聯邦政府的購買合同,當中Aventure承諾只會供應美國製的設備。

檢控官指控該公司蓄意隱瞞設備的生產來源,包括更改產品標籤,訛稱產品是產自美國,在一張照片中,Aventure高層Jack Cabasso展示公司的生產線,但原來該工場是在中國。

去年,Cabasso曾向一間中國廠商的員工發電郵,要求該名員工確保產品是無法查出生產地,Cabasso在電郵中指,電路板中有中國廠商的縮寫,他要求該中國廠商把縮寫遮掉。

包括Cabasso在內的7名現任和前任Aventure僱員已被起訴,罪名包括串謀從事電匯和郵件詐騙,當局已凍結涉案的多個銀行戶口,以及沒收Cabasso和妻子擁有的70呎長遊艇。

