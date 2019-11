前紐約市長兼富豪彭博考慮競逐2020年民主黨總統提名

【KTSF】

前紐約市長兼富豪彭博(Michael Bloomberg)正認真考慮參選,爭逐2020年民主黨總統提名,他說目前民主黨總統初選的選情,令他憂慮可能沒有候選人足以挑戰特朗普,阻止他連任總統。

彭博的競選顧問表示,彭博尚未對參選作出最後決定,但已就此採取相應行動,包括準備入紙參加阿拉巴馬州的總統初選,阿拉巴馬州的參選截止日較其他州早,也是其中一個在超級星期二,即明年3月3日舉行初選的州。

彭博本年初曾考慮參選,但他最後決定放棄,因為當時前副總統拜登有相當的勝算,不過今年以來,彭博眼看民主黨總統初選靠向自由派那邊,麻省參議員華倫的支持率逐漸提高,這令彭博憂慮目前民主黨的候選人,可能不足以在大選中擊敗特朗普。

