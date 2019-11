【i-CABLE】

《紐約時報》週二報導,美國政府正在各大學術中心大舉調查生物醫學知識產權盜竊,涉及多名華裔科學家。

有關的調查是由FBI與國家健康研究院NIH聯手進行,目的是要在全國範圍內找出有那些人員,為外國盜取研究機構的生物醫學研究成果,包括可以發展出新療法與診病工具的科學概念、設計、儀器、數據與方法。

報導說,被發現和被調查的盜竊行為,幾乎都涉及華裔科學家,當中包括歸化美國籍的人士。

他們涉嫌為中國而盜竊,目前有71家美國機構,當中許多是知名的醫學院,正在調查180宗可能涉及盜竊知識產權的案子。

到目前為止,NIH把24宗個案提交聯邦衛生部的總督察辦公室處理,報導說有十幾名科學家辭職或被辭退,報導指出有人擔心在調查中華裔會受到不公平的針對。

