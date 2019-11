眾院公開職業外交官Bill Tayor彈劾案證詞文本

【KTSF 張麗月報導】

針對總統特朗普彈劾案調查,國會眾議院的調查人員週三公開其中一名關鍵證人,職業外交官Bill Tayor的證詞文本,Taylor的證詞對特朗普極具殺傷力。

Taylor是署任美國駐烏克蘭大使,本身是職業外交官,也是越戰老兵,他在眾議院作證時清楚指出,特朗普希望烏克蘭總統澤連斯基公開宣布,展開對拜登父子是否有涉及烏克蘭貪腐利益輸送,以及調查一項陰謀牽涉烏克蘭插手干預美國2016大選。

Taylor指出,這點清楚顯示,特朗普扣起4億美元對烏克蘭的軍援款項,直至對方願意展開調查拜登為止。

Taylor又說,凍結軍援有損美國國家安全,他指出,要烏克蘭調查拜登父子,是特朗普的私人律師朱利安尼的主意,而拜登可能是特朗普明年競選連任的勁敵。

帶領特朗普彈劾案調查的眾議院調查人員,週三公開Taylor作證供詞的文本,眾議院情報委員會主席Adam Schiffs發推文說,特朗普透過影子外交途徑,扣起軍援和在白宮會面,直至烏克蘭同意調查拜登來幫助特朗普的選情,而Taylor的證詞與彈劾案許多檢舉人的投訴吻合。

特朗普就說,沒有為了政治理由而逼澤連斯基調查拜登。

